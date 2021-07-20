MIRROR帶挈「女伴」搵銀　Dee姐陳海寧原來好煮得？

香港人氣男子天團MIRROR及ERROR近年人氣飆升，簡直「撈！」乜都掂，吸金能力相當驚人，原來他們的人氣連隨帶挈「另一半」都「撈」出一片新天地！同時，ViuTV的真人騷《全民造星IV》以打造女團作號召，譚仔與時並進，為配合全新撈米線，搶先以女團概念秘密打造「譚仔MIX GIRLS」，邀請到「Dee姐」陳海寧 （Isabella）、MIRROR成員邱士縉 （Stanley）女友李炘頤（Alina）、以及MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的舞蹈員女友Luxi加上另外4位陽光少女，以青春可人、活力陽光造型，為譚仔「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」拍攝新一輯廣告。

拍攝期間，各人需要長時間舉起雙手、拿筷子做出不同撈起甫士，但她們從來未有言累，更搞笑地說當做瑜伽運動。不過這些動作對兩位舞林高手Alina與Luxi而言則沒有半點難度，Alina說：「因為我也有做瑜伽，有拉筋的習慣，所以舉起手這些動作，絕對難不到我。」Luxi亦表示向來都有跳舞，所以就算長時間舉起手，對她而言是沒有難度的。

Isabella在《ERROR自肥企画》中憑甜到漏笑容與嬌滴滴身形，人氣飆升更成為不少男士心目中的女神。其實Isabella去年拍攝節目《辣伙頭》時，自認有8年入廚經驗，經常煮出不同菜式，識飲識食的她笑說：「我本來就很喜歡吃麻辣，但無論如何也未能烹調出譚仔那股鮮厚的麻辣口味，我還是喜歡到譚仔堂食，出外工作也愛外賣來吃。其實我有一個小秘密，就是我一直都喜歡點走湯米線配炸醬或麻辣豬耳辣汁來吃，這是我自製撈米線的食法，現在譚仔即將推出全新撈米線，真是絕對適合我口味！我經常會跟一班朋友開派對，譚仔撈米線必定是我首選呢！」

至於Stanley女友Alina雖然是舞蹈員出身，曾為不少歌手的演唱會伴舞，但她亦參與不少電視劇的演出，更經常在個人Youtube頻道與Stanley放閃，Alina笑言不讓男友專美，自己的事業也可以「撈」出不同的界限，一直在嘗試不同範疇的工作，可謂越「撈」越掂。同樣是舞蹈員的Luxi早前就被拍到與男友Lokman甜蜜拍拖，Luxi笑稱十分榮幸接拍今次廣告，她更自爆是譚仔擁躉，更喜愛這個「撈米線」食法，她笑說：「今次拍攝完全感受到譚仔的創意，希望大家可以一起去譚仔食全新撈米線，齊齊越撈越掂！」

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