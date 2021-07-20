聲夢傳奇丨JW嬲學員已讀不回　焫着陳奐仁反被串歌手唔覆機

無綫安排特別節目《聲夢傳奇 傳奇誕生》搶收視，由一班參賽者及導師們講比賽點滴，有笑有淚。
其中一節導師們大爆秘密，泳兒表示分組比賽時，與JW及周柏豪有一個獨立的導師群組，當時JW因為提醒學員們揀歌，不過學員們已讀不回9小時，曾經為此事嬲嬲豬，JW說：「我係想佢哋快啲揀好，交上去，等佢哋可以快啲練。」
不過導師們熱烈討論，最大反應是身後兩位音樂監製舒文及陳奐仁，舒文先說：「唔覆機係根本就係死罪。」陳奐仁更大反應串爆歌手：「其實你哋會唔會過份得濟，我哋做監製會明，你哋唔需要我哋就幾個星期唔覆機，你哋要人就不停問點解唔覆機、點解唔覆機呀！」
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