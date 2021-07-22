4年前預言吳亦凡性醜聞！微博易經分析他的八字命格　有驚人發現

吳亦凡近來被網紅大爆誘姦未成年少女，捲入桃色風暴，雖然他已發文駁斥澄清，但是隨之而來更多女性發文控訴，已讓他形象重創，更慘遭多家代言品牌切割，有網友挖出過去有個命理微博，在4年前就提醒他這兩年會有一劫，要多做善事，少玩樂化解，如今被網友稱「神預言」。



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網友翻出一個「周易四柱八字算命命理」的微博，早在2017年7月就曾PO出一則貼文，內容是分析吳亦凡的八字命格，指出「現在走的己醜運多少化解了八字原局中傷官見官的危險」，接著更明確表示「到了2020和2021時，官殺混雜，地支遇到刑傷，那時候有一劫」，還提出化解方法「多做善事，少玩樂或許能化解。」，如今吳亦凡身陷桃色風暴，網友紛紛留言「大師牛逼」、「大師太準了」、「大師，您火了！收徒嗎？」、「大師以後吃瓜就跟著你」。

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