香港小姐2021｜王嫿嫿入營受訓直言好辛苦：自己最大障礙係廣東話

無綫舉辦的《2021香港小姐競選》今日安排24位候選佳麗穿着泳裝會見傳媒。王嫿嫿表示公開着泳衣會緊張或怕醜尷尬：「catwalk老師教咗我哋點企得靚同埋唔會走光，所以好放心。我最驚係畀傳媒影到走光，會好尷尬同難堪。」提到入營受訓的生活，她說：「講真，真係好辛苦，但好好玩，係值得嘅。」
她表示最辛苦是沒有足夠時間休息：「唔夠瞓，每日嘅schedule都好tight。日日都係4、5點就要準備好去化妝，試過有日瞓到9點，我覺得好開心，感覺瞓到好晏咁樣。我哋夜晚11、2點先會完晒啲行程，沖完涼落埋妝已經1、2點。」她透露入營訓練共10日，現已是第8日。她又謂自己參選最大的障礙是廣東話：「我有好畀心機去學廣東話。」
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