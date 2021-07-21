香港小姐2021｜何小慧親證已有4位佳麗被foul：嚟緊仲會繼續淘汰

《2021香港小姐競選》一眾候選佳麗今日穿着泳裝會見傳媒，原本早前公布的入圍名單是有28位佳麗，但今日卻只有24位現身，對此，無綫電視非戲劇節目監製及經理何小慧證實有4位佳麗已被淘汰了。她說：「其實之前有講過，啲佳麗喺入營期間已經有淘汰賽，23號即係佢哋出camp嗰日會再淘汰，到咗8月18號亦會再淘汰，暫時未知道會淘汰幾多個，主要睇返佢哋嘅表現，不過都唔會話淘汰好多個嘅。大家遲啲可以睇我哋個節目，就可以睇到啲佳麗入營嘅生活，同埋淘汰嘅經過。」
問到可有心水佳麗，何小慧說：「今年無乜心水，佢哋都好忙，拍完個節目之後就入營受訓，但係今年嘅質素比以往平均，都係高質素嘅，學歷又高。」
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