阿女又戀嚟︱男友候選人起底　有港隊代表　仲有位自認雙性戀？

ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》現正熱播中，昨晚（21日）一集講到四位「阿女」要從數名男士中挑選一位「男友候選人」進行約會，首先蒙起雙眼用雙手摸個夠，再有五分鐘時間逐個背對背坐住傾偈，然後再作出選擇。而其中Jeannie及Cathy在過程中與她們的心儀對象互動時更充滿曖昧氣氛狂冒粉紅波波，因此在不少觀眾心中留下深刻印象。



《阿女又戀嚟》昨晚（21日）一集講到四位「阿女」要從數名男士中挑選一位「男友候選人」進行約會，首先蒙起雙眼用雙手摸個夠，再有五分鐘時間逐個背對背坐住傾偈，然後再作出選擇。（ViuTV）

藝人冰姐的女兒Jeannie在蒙眼環節時，聽到一名男友候選人Eddie自稱25歲及打閃避球，明顯表情已經相當冧，原來兩人是舊相識。節目組亦不知道兩人是相識的關係，原來兩人於數年前曾在微電影中扮演一對情侶，當時亦相當投契，只可惜當時兩人都各自有另一半，如今Jeannie再次在戀愛節目遇到Eddie，似乎緣份早已注定，因此根本不需要考慮就已經投他一票。

Jeannie在蒙眼環節時，聽到一名男友候選人Eddie自稱25歲及打閃避球，明顯表情已經相當冧。（ViuTV）

忍不住再摸摸對方確認。（ViuTV）

Jeannie和Eddie之前已經認識，再次在戀愛節目遇到他，似乎緣份早已注定，因此根本不需要考慮就已經投他一票。（ViuTV）

現年25歲的Eddie是一名港隊閃避球運動員，亦擅長玩劍道、滑板和跳舞，身形健碩自然不在話下，亦因為靚仔外形經常受邀拍MV或擔任短片男主角，當年亦因為拍微電影而認識Jeannie，埋下緣份的種子。

現年25歲的Eddie是一名港隊閃避球運動員，有型靚仔又大隻。（Instagram：@edl6013）

兩人於數年前曾在微電影中扮演一對情侶。（ViuTV）

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另外，被其他父母嫌棄外貌太過靚仔的Catry，則深受Cathy的喜愛，兩人在背對背環節中猶如被AA超能膠黏着，Cathy多次被對方逗笑，更不斷撥弄頭髮，似乎相當之滿意，相比與其他男士互動時溫差差別甚大，因此一樣不需要猶豫就選擇了對方。

Catry雖然被其他父母嫌棄外貌太過靚仔，但則深受Cathy的喜愛。（ViuTV）

Cathy多次被對方逗笑，更不斷撥弄頭髮，似乎相當之滿意，相比與其他男士互動時溫差差別甚大。（ViuTV）

現年36歲的Catry是一名舞蹈員，曾經在譚嘉儀《喜愛便一起》MV擔任男主角，同時亦是小儀的跳舞阿Sir，她早前更在Instagram上載照片大讚對方好靚仔而備受外界關注。外形亮麗加上健碩身形可謂無可挑剔，簡直就是男女通殺的筍盤，今晚（22日）播出的第四集中，Cathy作為前主播亦一針見血地問對方是否喜歡同性，結果Catry在談天過程中亦坦承自己曾經喜歡過同性，間接承認自己是雙性戀者。

小儀早前高調在IG表示Catry是自己的跳舞老師。（Instagram：@kittyyuen）

Catry曾經在譚嘉儀《喜愛便一起》MV擔任男主角，同時亦是小儀的跳舞阿Sir。（Instagram：@catry）

現年36歲的Catry是一名舞蹈員，自暻曾經喜歡過同性，間接承認自己是雙性戀者。（Instagram：@catry）

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