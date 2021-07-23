炎明熹獨攬三獎唔擺屋企珍藏　8月拍青春劇：比唱歌難

無綫昨日（22日）舉行《全城迎奧運》為東奧揭幕造勢，一班歌唱比賽節目《聲夢傳奇》成員唱主題曲《奪金》為節目揭幕。《聲夢》三料冠軍炎明熹（Gigi）受訪時透露，回家後將三個獎座收起了：「因為我屋企太多嘢，所以我收埋喺個盒入面。可能會擺喺藝術學校，可以諗下擺一個喺屋企。」

早前曾志偉透露會為《聲夢》開拍追夢主題劇集《青春的我》，不過Gigi未知自己所演的角色：「冇話做咩角色，任何角色都好，但拍劇呢樣嘢比唱歌更難。」她又說可以跟任何人合作，都會學到新事物。

Gigi覺得拍劇會難過唱歌。（陳順禎攝）

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比賽結束後Gigi與屋企人飲茶慶祝：「第二日去咗飲茶，好似唔係我請。」之後會再慶祝：「我諗未必淨係請姑丈，可能仲屋企人，仲有聲夢成員同好多好多人。」比賽後訪問Gigi曾形容姑丈為照顧自己「變性」，她說最近好一點：「可能我呢幾日都有嘢做，唔係太多嘢要幫我打點。但有時比較清靜，就會有啲興致煮嘢食。」

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