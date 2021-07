高海寧(高Ling)出名人靚身材正,更時時在社交網站公開性感靚相,向粉絲大派福利,繼早前貼出多張出海玩滑浪的相片,今日(23/7)她再公開身穿三點式泳衣的短片,大騷誘人身段。她更留言寫道:「生活就是你越愛它,它越可愛,好心態,真的決定好狀態。Life is a journey and only you hold the key.(生命係個旅程,得你揸到條鎖匙)」果然有外表又有內涵。

點擊下圖觀看高海寧出海曬三點式畫面,以及她早前滑浪的畫面: