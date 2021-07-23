《造星III》冠軍折骨Ben加盟寰亞　與ANSONBEAN齊做鄭秀文師弟

一年一度的ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》近日開始首輪海選，由於以往《造星》反應熱烈，加上MIRROR及ERROR的人氣加持，今年節目討論度誓必更上一層樓。縱觀《造星III》已落下帷幕半年，除了在《囝囝囡囡730》，亦能在不少廣告及品牌活動看到一眾參賽者的蹤影，季軍ANSONBEAN（陳毅燊）年初成為寰亞傳媒集團、天下一集團合組的Cool Style旗下第一位藝人，而冠軍得主Ben（趙祥誠）曾指與不同機會斟洽中，卻一直未見有簽約消息，近日終於亦有了新的着落，周四（22日）現職寰亞傳媒集團媒體及娛樂事務副總裁的資深傳媒人梁爾紋（Mavis）貼出與ANSONBEAN及Ben的合照並寫道：「於兩條仔都係我嘅！歡迎加入寰亞大家庭！開會又開會！好快有新歌聽！」意即二子已成為鄭秀文（Sammi）、王菀之（Ivana）、C AllStar、鄭欣宜（Joyce）、馮允謙（Jay）的「同門師弟」，接下來更會推出單曲，為年末競爭激烈的新人獎之戰再添一分變數。



（左起）ANSONBEAN／Mavis／Ben；《造星III》冠軍兼有折骨舞王之稱的Ben加盟寰亞（IG／＠mavissssss）

點撃圖輯睇Ben 2021年接拍的16個廣告及工作sss：