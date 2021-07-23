陳自瑤林夏薇曹永廉拍片撐鄭州 TVB過百藝人為同胞打氣

陳自瑤拍片為鄭州受水災影響同胞打氣。

河南多地連日極端暴雨成災，其中以鄭州市災情最為嚴重；中華兒女在此重要時刻隨即團結一致，發揮「守望相助、風雨同舟」精神、以不同的方式為河南加油打氣，前線救災人員則冒著風雨守護河南民眾，閃耀人性光輝。

林夏薇亦有拍片。

對於是次災情，電視廣播有限公司（TVB）上下一心表示關注，希望及祝福河南受影響地區及民眾盡快擊退災情，渡過難關。無綫電視副總經理(綜藝、音樂製作及節目)曾志偉今日傍晚於電視城對河南災情表示關注，並向受影響民眾致以最真摯的祝福及慰問：「河南省這幾天出現了極端的暴雨，全國人民與香港的同胞心裏都非常的揪心，現在是對抗災情的鍵關時刻，我們必須要上下一心、眾志成城，河南才能渡過難關。我跟香港TVB所有同事，對於在河南省的救災人員作出最崇高的敬意，希望河南同胞們都能夠平平安安，鄭州挺住！河南加油！」

曾志偉更有同古天樂及其他公司高層開會商談振災事宜。

無綫藝人（排名不分先後）陳展鵬、陳自瑤、陳煒、黃智賢、曹永廉、傅嘉莉、林夏薇、羅天宇、許家傑、黃耀英、李旻芳、劉思希、黃嘉樂、譚永浩、高鈞賢、戴祖儀、譚俊彥、黃嘉樂、謝東閔、李思雅、譚永浩、吳沚默、徐榮、余思霆、陸浩明、杜燕歌、葉泓聲（Gordon）等亦第一時間拍片為河南打氣，兼向抗災英雄致敬：「大雨無情、人間有愛」、「鄭州挺住，河南加油」，將愛心及力量傳遞給河南，寄願災情早日過去。而無綫現仍積極安排及聯絡其他旗下藝人加入「為河南加油」行列，寄願河南省早日戰勝災情。