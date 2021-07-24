炎明熹遲來的得獎感言：當時我真的一片空白　承諾以行動答謝支持

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》決賽已於本月19號圓滿結束，現年16歲的炎明熹（Gigi）以大熱姿態勇奪三獎，包括「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」以及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」，成為三料冠軍。Gigi今日於IG出post發表得獎感言：

Gigi囊括三大獎項，並成為《聲夢傳奇》冠軍。（梁碧玲攝）

「遲來的感言（一直很想發佈（布）但不知何時⋯）：首先多謝TVB俾（畀）呢三個大獎我，當時我真的一片空白，我想講攞到獎並唔係我一個人嘅，攞到呢個獎我要多謝一班台前幕後嘅工作人員、導演、形象顧問Janae @drjanaechan 及她的團隊、髮型師、化妝師、跳舞老師、Johnny 團隊，還有我地既主理人李生、譚生，六位星級導師、森美老師，你哋一直看待我們這班聲夢學員好似仔女咁，我喺你哋身上學咗好多唱歌及以外嘅嘢。還有後來加入的張生，一樣對我地盡心盡力，能夠同到咁多位專業歌手合唱，我真的很難忘。

在此我特別想多謝音樂總監Johnny老師 @johnnyyim ，你在這段時間真的好辛苦，幫我哋學員們編很多很多歌曲，仲要咁好聽，壓力一定不比我們少，有一次您彈到連隻手指都受傷埋，辛苦你了，很感謝你。仲有擔任過評判嘅老師們。你們專業的意見令我一生受用。

我亦想多謝另外14位學員一直陪伴奮鬥一齊成長。多謝我中學學校的校長、老師、各位同學，多謝你哋嘅包容、支持、鼓勵。你哋令我一返到學校有一個舒適的環境，多謝你哋。之後就係唱歌學校高晨維老師 @cleopatra_ko 和她幕後團隊，如果唔係你呢幾年嘅悉心教導同埋喺我參賽期間無償的指導，我唔會有今日的成績，多謝您，您永遠永遠都是我的老師。

最後要多謝的是一直支持我的家人們，所有一直支持我嘅粉絲們，每次不分天氣時間都等我支持我，我真的很感動，你哋嘅支持係我繼續奮鬥嘅動力，多謝你們，多謝所有人。

我知道一定有漏左（咗）多謝既（嘅）人，用言語表達亦不是我擅長的，日後我會盡力做好每一個表演，用行動黎報答你哋對我既（嘅）支持。」

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