伍詠薇做陳敏之YouTube嘉賓　憶親恩哽咽：來世您再做我爸爸

陳敏之開設自家YouTube頻道，頭炮嘉賓請來「契姐」伍詠薇（伍姑娘），第一集大談性事，內容比《Tiger’s Talk》更爆，今集則談友情及親情，回想年青時少不更事，伍姑娘與敏之都感觸落淚。



陳敏之與伍詠薇講起年青時少不更事，令父母擔心，感觸落淚。（影片截圖）

在「即抽即答」環節，伍姑娘抽到「如果有一個機會讓你向一個人道歉，那個人會是誰？」她表示想向爸爸道歉。伍姑娘小時候家裡窮困，父母為生計忙碌，兩個哥哥埋頭讀書，而她年青反叛，跟父親沒有太多溝通，反而是18歲那年，父親臨終前，她探望父親，為對方剝橙，當時父親病重不能言語，她說：「您有咩想講呀？你加油呀知嗎？我餵您食橙，您開心嗎？開心就眨眼，唔開心就不要眨眼。」知道父親將不久於人世，她大膽對他說出從未講過出口的話：「我都知平時同您好少溝通，但您記住，我係好錫您，不過我唔識表達。」

她因為當年仍少不更事，未能在父親臨終前好好報答和肯定他的養育之恩，因此對父親心生愧疚，伍姑娘向鏡頭雙手合什衷心地說：「來世您再做我爸爸，好多情深說話未曾講，I love you！」

伍姑娘希望來生再續父女緣。（影片截圖）

談起父母對自己的養育之恩，伍姑娘開始哽咽：「細個住西環，窮得好緊要，父母盡力畀晒我哋三兄妹，大個回想真係好多，即使缺乏都盡力去給予，但佢哋未來得及享福。」伍姑娘多次強調，即使小時候如何窮困，她仍然無悔，「我很珍惜我的父母，好尊重兩個哥哥，即使輪迴10次過同樣的生活，窮唔緊要，我都仲係想同呢4個人一齊生活，我愛我嘅家庭。」

敏之亦有透露自己小時候很任性很反叛，因為父母婚姻不和，導致她以此來逃避。有一次她離家出走，父親在家樓下拿着剪刀，想剪掉她的頭髮讓她不再出走，敏之如今成為母親，她哽咽表示開始理解父親當時的心情，這個舉動是出於心痛，擔心女兒遇人不淑。

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