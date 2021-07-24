51歲袁潔瑩暴瘦炎夏着風褸BBQ　全盛時期超驚艷收7位做豐胸代言人

現年51歲的袁潔瑩近年頻頻因過瘦而令人擔憂，她承認患有焦慮和人群恐懼症，幸現已康復，現時體重正常超過100磅。雖然她自爆零收入，但未心急復出。資深傳媒人汪曼玲日前就曬出袁潔瑩與一眾朋友聚會的照片，可見她上身穿了一件深藍色風衣，下身穿了一條牛仔長褲，頭上還戴了一頂棒球帽，把自己包裹得非常嚴實，即使如此，仍可見她身形消瘦，雙手青筋凸起明顯。

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袁潔瑩上一部參演的作品，已經是2014年拍攝的無綫（TVB）劇集《女人俱樂部》，此後她再也沒接過戲。雖然足足7年沒演戲，不過袁潔瑩強調，自己不是要息影，只是沒做好心理準備，擔心拿捏不好角色，所以暫時不復出了。她1994年患上厭食症，有段時間她的體重下降只有77磅，連月經都停止，由厭食回復正常經歷3年時間，她覺得醫治內心情緒比增磅更難。

她全盛時期相當驚艷，在《笑傲江湖》當中扮演的「藍鳳凰」，不僅比主角更亮麗，更是讓人記憶深刻。之後，她更曾以7位數酬勞擔任豐胸代言人。

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