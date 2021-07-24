東京奧運︱江旻憓輸比賽贏民心　「微笑劍后」幕前演出同樣甜到爆

現年27歲、有「微笑劍后」之稱的江旻憓（Vivian）今日（24/7）在東京奧運出戰女子個人重劍賽事，歷史性殺入8強的她，以10:15不敵俄羅斯奧委會小將、應屆世青獎牌選手Aizanat Murtazaeva，她接受傳媒訪問時便非常愧疚，眼濕濕地說：「我好對唔住大家，我要再練好啲。今日我打得有啲心急，我想同香港人說『好多謝你哋嘅支持同鼓勵，收到好多祝福』。」

江旻憓出戰東京奧運女子個人重劍賽事，最終八強止步。（高詩琦攝）

江旻憓雖然一直專注於劍擊運動，但仍有不少幕前經驗，上年便為香港電台《陪我講 Shall We Talk》擔任嘉賓主持，她除了在節目中探訪小學生和老人家，亦有剖白運動員辛酸：「因為我係劍擊運動員，所以我哋膝頭哥成日好用力，我受咗傷之後，就愈來愈多聲，坐低起身、一個姿勢好耐，就會咯咯聲。」不少觀眾睇完節目都大讚江旻憓又Pure又True，絕對稱得上是女神。

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除了江旻憓，今晚亦有另一位體壇美少女出賽，她便是「女飛魚」歐鎧淳（Stephanie），與隊友參加女子4x100米自由泳接力初賽。歐鎧淳亦有幕前經驗，曾於電影《春嬌救志明》（2017）客串演出，更憑數十秒戲份加「係咪好難玩㗎？」、「我可唔可試吓？」等6句對白，入圍第37屆香港電影金像獎「最佳新演員」，非常犀利。

歐鎧淳在《春嬌救志明》與余文樂有對手戲。（《春嬌救志明》劇照）

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