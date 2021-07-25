張敬軒「遮遮」炮製精美早餐竟暗藏密碼　究竟BBB多士代表咩？

張敬軒不時都會在社交平台上載外傭「遮遮」炮製的精美早餐，更大讚「遮遮」非常有創意。今日（25/7）在Instagram上載了「遮遮」的新菜式，留言寫道：「#到咗依家出街都仲有人問我今日食咩早餐你哋唔使再問了因為冇變過唔該🙇🏻 為期兩個月嘅 #搬屋搬廠搬寫字樓 終於到岸，我喱邊大部份嘅嘢都係新嘅開始，唯一冇變嘅就係我朝頭早嗰餐... 尋日朝頭早起身，雪櫃除咗兩隻凍嘅芒果同一個由舊屋帶到嚟新屋已經雪咗兩個禮拜嘅蜜瓜同埋啲汽水同冰格有冰粒，就乜都冇了... 我嗰下係著著哋，於是我將長久以來積壓嘅各種問題趁住今次轉環境同佢好好討論咗一番 #我突然間發現我嬲嘅時候英文會流利好多 #可能平時慣咗嘻嘻哈哈好明顯佢唔係咁接受到我嘅認真mode #佢有啲唔開心 #佢話俾我聽佢會處理好我個早餐問題 #佢會諗辦法改進」

軒仔表示經過幾番溝通，「遮遮」終於改進了，軒仔續指：「於是今朝就改進左 ‼️#而我appreciate #其實有冇高人指點下個BBB組合係咪有咩意思#唔通係咩密碼 ？ 🧐 #BreadBreadBread #我確係淆#早餐終於有得揀之 #張宅早晨全餐ABC#A餐 A形麵包#B餐 B形麵包#C餐 C形麵包#阿遮心諗阿蛇你再嘰嘰趷趷我就俾C你食」有大批網民看到照片後，都紛紛搞笑留言表示可能「BBB」不是代表「BreadBreadBread」，可能是代表「ByeByeBoss」、「Long time no c」。

點擊下圖回顧張敬軒之前的早餐款式：