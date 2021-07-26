美魔女藍心湄著高衩連身衣　曬傲人上圍及逆天長腿為東奧選手打氣

眾所矚目的東京奧運23日晚間正式開幕，各國選手進場為開幕重頭戲之一，包括穿著、進場排序都引起熱論。而台灣「時尚教主」藍心湄也相當關注東奧，24日晚間在Instagram上PO出台灣雲林西螺隊進場的影片，還示範下蹲動作，要大家一起動起來，最後敬禮為東奧台灣選手加油！
藍心湄在節目女人我最大素有美魔女之稱，熱愛運動的她昨日發佈一條穿著高衩連身衣示範下蹲的影片，除鼓勵網民運動更為東奧選手打氣！。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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影片中藍心湄看起來穿著高衩連身衣，露出一雙修長美腿，引來王思佳、黃小柔直呼「這身材太厲害了」，網友也頻露愛心眼讚嘆「逆天美腿」、「腿好長」、「這腿太不科學了，美！」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】