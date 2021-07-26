東奧驚見台灣YouTuber蔡阿嘎參戰體操？網民噴笑留言：怎麼這麼像

東奧賽事正式展開，除了奪牌引關注外，各國鮮肉選手也受矚目，網友就發現21歲的菲律賓選手Carlos Edriel Yulo似乎越看越熟悉，好像...台灣YouTuber蔡阿嘎！
台灣YouTuber蔡阿嘎與菲律賓體操運動員Carlos Edriel Yulo神撞臉，究竟佢哋有幾似樣！（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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對於以明星臉方式在東奧賽場上「露面」，蔡阿嘎也搞笑回應：要幫我加油喔！他24日以四宮格方式呈現自己與Carlos Edriel Yulo的對比照，笑說：「今天奧運開幕被好多人tag！好啦...我也不隱瞞了，偷偷代表菲律賓出賽男子體操，大家要幫我加油喔！」網友看了大笑，直呼「怎麼能這麼像」、「本人無誤」、「難怪我覺得眼熟」，不過網友也吐槽「可惜身材不一樣」，還有人叫阿嘎「衝呀！再為台灣拿下一面金牌」。
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