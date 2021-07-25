Anson Lo Edan Ian網上演唱會　遭質疑頻走音唱功差：真心好難聽

MIRROR成員、因主演港版《大叔的愛》爆紅的Anson Lo（盧瀚霆）、呂爵安（Edan），夥拍另一成員Ian（陳卓賢），昨晚（24日）於《Never Give Up 網上慈善演唱會》獻唱多首人氣歌曲，至今有逾6萬點擊率。其中包括《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》、片尾曲《不可愛教主》、Edan周五（23日）推出的新歌《小諧星》等。

三人演唱會截圖：

雖然三人依舊Chok出型樣冧爆粉絲，魅力非凡，然而他們演唱時顯得不夠氣兼不時走音。當Anson Lo唱出大熱歌《不可愛教主》最後一段歌詞「愈感吞吐，So I say this time only for you」時似乎不夠氣；而Edan演唱新單曲《小諧星》飆高音時亦明顯感吃力。

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有網民上載演唱會片段至網上討論區，批評三人走音太嚴重，更有人狠評：「真心好難聽，琴晚頂唔順，聽到第三首就熄咗」，「Anson Lo以前啲商場Live嚇死人」。不過有粉絲則力撐偶像，指Anson Lo帶病獻唱，更認為Edan未練好新歌才致表現失準，應予以諒解。

粉絲當然留言力撐偶像，更指Anson Lo帶病獻唱，希望公司能夠讓他好好休息。（Youtube截圖）

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