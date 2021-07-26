黎諾懿曾被編入兒童組感心冷：我一心要做劉德華、周星馳

入行18年，黎諾懿初期對娛圈事業滿懷大志，在接受港台節目《舊日的足跡》時，他坦言：「我一心要做劉德華、周星馳同古天樂， 誰知我被編入兒童組，心冷咗一截，後來有機會拍劇亦唔識珍惜。」諾懿謂當年拍攝電視劇《隨時候命》時認識了大哥哥鄭伊健，「學晒佢啲嘢」，曾走上監製房和監製理論。「可能佢嘅年代得，唔代表我嗰陣行得通，結果，我後來知道真係自己唔得又唔識，我被冰封（雪藏）咗……喺我低潮時期，佢 （伊健）好照顧我，我要登台佢任我去佢屋企揀衫。我哋性格、興趣、對家人嘅態度都好相似，物以 類聚。我最欣賞佢有赤子之心，對人好真，無論對方高高低低佢都用行動撐到底，佢由一個大哥哥變 成我嘅同輩兄弟，乜嘢事我都同佢傾訴。」

香港電台《舊日的足跡》節目主持車淑梅與黎諾懿。

曾經歷事業低潮的諾懿慶幸獲知心友鄭伊健扶持，現更懂欣賞新晉演員。「我而家都開始留意啲 新一代（演員），好似戴祖儀，呢個细路女好有天份，佢喺《刑偵日記》演紅姐個女，只係佢第二部 （電視劇），佢好聰明、好努力，仲有黃庭鋒都好好，希望大家可以畀佢哋多啲機會。」

因不想被定型，「暖爸疫境廚神」黎諾懿去年 11 月開始不再以烹飪形象示人，他最近作了新嘗試， 為馬來西亞特備旅遊節目擔任監製。「已經拍好咗到咗剪片嘅時候，9月將會喺馬來西亞上映，我希望下次做導演，係劇集嘅導演，因為我做過演員，呢個係我嘅優勢，希望喺我有限嘅演技裡邊，導演到 啲新晉演員，好似曾國祥，佢係好導演。希望演戲之外不久將來我可以做到導演，我出咗聲喇！但未有人有反應，我要畀多啲信心佢哋先，我成日見到有周星馳作品、周星馳出品，好強！我都希望有黎諾懿作品。」「至於想唔想攞視帝？想嘅，但而家唔係特別恨，以前都想似王浩信攞幾屆，而家希望 作品中有代表作，獎項只係當晚開心，如果攞咗視帝唔駛做，年年有糧出，我諗我會好畀心機去攞！ 我攞獎最大嘅目的就係可以親自喺台上多謝幫助過我嘅人，（想話）你哋冇幫錯人，多過我自己開心。」

黎諾懿入行初期一心要做劉德華、周星馳。（資料圖片）

湊仔煮飯都出色的黎諾懿，暖爸形象深入民心，太太更曾稱讚他為神隊友。諾懿於節目內剖白， 提起五億駙馬的稱號，他繼續一笑置之：「係，佢（太太）家底好，拍拖嗰時去茶餐廳食飯，又話佢紆尊降貴，又話要佢坐我架爛車，其實我架車係唔貴，不過唔喺爛，我哋住嗰間村屋都唔係破屋。大家睇啦！話（我）食軟飯，唔緊要，都係我食，你哋唔需要咁勞氣。我冇壓力，太太係覺得我可以付託終身先揀我嫁我。係，我身家短期內冇可能追到女家，除非我中六合彩，仲要中幾次，做生意要做啲比特幣……其實時間可以證實一切，我哋結婚快七年，如果真係唔駛做，好舒服，我上咗岸啦！你見到我由早做到夜，連飯都煮埋，其實我希望用自己嘅努力養活自己屋企人，事業上繼續創出一片天！」

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年尾將喜迎第二胎，但諾懿就自認是緊張大師爸爸：「其實我對個仔有啲內疚，佢玩波波池惹到珍珠疣，手仔傳染到面仔，而家面上有一粒印仔，我每次見到佢嗰粒印仔，心裡面好唔舒服，如果可以早啲處理應該冇事，太太勸我（個仔）大個咗可以去做激光，我就係一個緊張大師爸爸。12 月再做爸爸，究竟（BB）係男係女，俾我賣個關子，不過我諗都同上次一樣（我）唔敢剪臍帶……」

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