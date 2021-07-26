東京奧運｜福原愛談東奧被指抽水博復出　疑請寫手幫洗白撇壞形象

福原愛26日下午即將重返螢光幕，為富士電視台擔任奧運桌球賽事解說員。她今透過「Daily Sports」的專欄撰述，抒發對奧運的想法，幫自己的復出之路先行暖身。無奈日本網友仍舊不領情，新聞留言通篇充滿對她的反感和厭惡。



福原愛在專欄中表示，看到東京奧運在延遲一年後終於順利開幕，有種奇妙的感覺。這也是她選手生涯退役後，首度以觀眾的角度收看奧運轉播。雖然所有選手們在進場時都戴著口罩，呈現出疫情之下的奧運，但世界各國的選手仍充滿笑容。

福原愛昔日的運動員時光及近況（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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看到日本隊的掌旗選手時，福原愛想起2008年曾參戰北京奧運，當時她負責掌旗，感受過身為日本代表的光榮，如今物換星移，但往事歷歷在目。她在看到日本派出桌球國手宣誓時，身為桌球人的驕傲油然而生。

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雖然電視機前的觀眾看不到選手村和選手們練習的狀態，但福原愛透露，過去參加奧運時她在選手村中巧遇其他項目奪牌的選手，會在心底為自己喊話，希望能向對方看齊。她非常看好日本隊在桌球賽事一定奪牌，不會讓觀眾們失望。

只是網友對這篇言詞懇切的專欄完全不埋單，不只反對她選在此刻復出，更酸她第一時間只會寫微博，現在才回頭發表文章，大概是找人代筆想重建形象。她至今沒有回台灣探望孩子是許多家長們最在意的重點，不懂她為何寧可留在日本當解說員，也不赴台與兒女團圓。

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