雅信傳｜現實中都有生死草？三個你不知道的《屍戰朝鮮》冷知識

2019年《屍戰朝鮮》正式在Netflix開播，故事圍繞李蒼（朝鮮王朝世子）、徐菲（醫官李承熙底下醫女）、趙學柱（海源趙氏家主）三位角色，敘述16世紀末日本入侵朝鮮之間的時代脈絡，從中更探調「王家宮鬥」、「權位互爭」、「寄生蟲與生死草」劇情方向，成功結合歷史本源與創新元素而大獲好評。



而隨著2020年《屍戰朝鮮》第二章段落結束，並在最後揭露神秘女子「雅信」（全智賢飾）登場後，日前《屍戰朝鮮：雅信傳》終於上架。乘載著往年的熱度疊加，Netflix開播就排名第一。

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本回外傳聚焦在第二季結尾出現的「雅信」背後故事，並延續其事件邏輯步步揭開其真實身分，通過觸發事件探究生死草與喪屍間的重重關係，主軸可以說是內容豐富的前傳加外傳。此次電影視界，便整理幾個電影之外的有趣的議題與各位「無劇透分享」。

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一、從《屍戰朝鮮》到這次的《雅信傳》，原來現實中還真有「生死草」？

無論是《屍戰朝鮮》一、二季或是外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》，儘管在「權力爭奪」的人性刻劃才是重要看點，不過利用「生死草」製造「活屍」亦也是抓住觀眾眼球的關鍵元素。而在此外傳，便以雅信兒時發生的悲慘角度，去補充原劇中醫官「李承熙」為什麼會知道其草藥的妙用。原來，一切的根源是來自雅信「刻意告知」，所以才引起後續大規模的「病毒傳染」。所以，朝鮮王朝期間原未解析過多的空白活屍動盪，事實上的起因皆與雅信息息相關。

有趣的是，在劇中看似花紅柳綠卻會讓人喪性的「生死草」，原來在現實也有類相關的版本。在學科中，有種棲息在溫暖山脈名為「Ramonda myconi」屬於苦苣苔科的植物，這種植物具有強烈的耐冷抗性能夠在寒冷的季候生存，就算失去95%水分成瀕死狀態，也能在重新澆水後 24 小時內「復活」進行光合作用。雖然並不能像劇中使人「起死回生」，但某種程度上而言，這種「類重生」的概念同樣使人感興趣。

二、在《屍戰朝鮮：雅信傳》開始的動物傳染，可能不只是「染疫」如此簡單？

大家都知道，《屍戰朝鮮》劇集首播時，原名為《李屍朝鮮》，後來該地區的人們認為後者有貶低歷史的意味才正式更名為前者。那麼，在該劇中參照歷史本源的角度上，訊息相關詮釋也勢必會格外小心。

而這回《屍戰朝鮮：雅信傳》，開始從鹿誤食生死草接著「老虎受染」這段，也格外引人遐想。在韓國的民族文化中，「老虎」雖被視為良善的象徵意義，但有時也會被看做「權力」與「制度」的代表。倘若從本劇延伸的「人性」角度來看，事實上很難讓人不聯想或有反諷的寓意，因為當貪婪、併吞、征戰等慾望凌駕於所有一切時，是否更是意味著人與人之間的連結早已出現問題？

三、等到《屍戰朝鮮》第三季開播，或會與李蒼攜手合作

雖然此次《屍戰朝鮮：雅信傳》，是圍繞在「雅信」背後的一切起源，沒有過多「喪屍進軍」的火爆場面，但本次依然像原劇中那般取材並改編其歷史典故，例如像是16世紀末「壬辰之亂」之間的「倭亂」，以及歷史事件或以「建州衛女真」為藍本改敘的「波豬衛女真」，便皆在此外傳被時常提及。

總體而言，若想細解的看倌們，不妨可查閱歷史去進行參照，這裡便不過多敘述。回歸劇中，主要大家可以期待第三季的回導。因為回想到第二季結尾，當雅信與李蒼初次會面的橋段，似乎能想像得到，第三季當後者知道前者為「喪亂」的發起人，而導致國家崩解就或會有場面爆發，之於是「攜手復興疆土」，或是「自此相互為敵」就便得看期間的觸發事件才能揭曉。

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