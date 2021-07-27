小A辣開額頭15cm未係最痛！變性後再做下半身手術：如廁痛到崩潰

跨性別網紅「小A辣」擁有百萬粉絲，為了擁有完美女兒身，做了變性手術更隆乳、切開頭皮15公分進行臉部整形手術，從生理男性成為法律認證的女性，毅力與勇氣令人敬佩。她近日分享動刀經驗，坦言最痛的不是變性，反而是「豐臀手術」最難熬，照片曝光令人驚呼「好美！」



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小A辣在社交平台透露，在她動過的所有手術之中，原本想說變性手術最痛，沒想到豐臀手術最痛最難熬，「因為做完屁股後，不管是要上廁所，蹲著或是坐著都很痛，睡覺的時候也不能趴著睡，整整痛了一個多月」，她也曝光前後對比圖，坦言其實術前屁股就有翹度，但是缺少圓弧度，「我現在的屁股我很喜歡，自己喜歡開心最重要」。

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此外，針對許多人問她「為什麼皮膚跟身型都變了？」小A辣也在留言處回應，她發現自從變性完之後胃口變得沒有以前好，覺得應該是「我的一段腸子被截斷拿去做陰道的關係」。

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文章曝光後，網友紛紛讚嘆她的勇氣和身材，「很佩服很努力，妳超棒」、「看来男生的臀跟女生是完全不一樣的，辛苦了」、「我身為女人都輸你了，嗚嗚」、「現在臀型很美，蜜桃臀女人都想要」、「妳真的很勇敢能扛住那麼大的痛苦，不過不要再整了好痛哦！妳現在超級美」。

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