F.I.R前主音Faye消失2個月fb深夜訴心聲：你們很難想像我經歷什麼

Faye（詹雯婷）過去曾是飛兒樂團F.I.R.的主唱，極具個人魅力的嗓音，成功打響知名度。日前她和陳建寧因官司撕破臉，台北地檢署處分不起訴，但雙方向高檢署聲請再議，高檢署認為全案調查不完備，發回北檢續行偵查，而她的個人動態也停在5月底再無更新，直到26日凌晨才發文：「你們一定很難想像，這些日子我經歷了些什麼。」
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Faye附上一張黑夜、一張黎明的照片，寫下：「你們一定很難想像，這些日子裡我經歷了些什麼，其實我已經迫不及待，想用音樂告訴你們。有多少人跟我半夜不睡只想祈禱的呢？如果你也一樣，我們就在一起吧！黎明不遠了。」似乎已經準備在音樂上重新出發，引起粉絲高度期待。
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