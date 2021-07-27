全智賢2個月激減22磅全靠5招　用左或右手進食係其中關鍵

現年39歲的韓國女神全智賢雖已是兩子之母，但無論樣貌身材都Keep得好好，完全不似生過小朋友，甚至愈來愈Fit。她主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於7月23日在Netflix 開播，是她誕下第2胎後首個復出的作品。早前她出席電影記者會時，身穿腰間縷空設計的連身裙亮相，零贅肉的螞蟻腰成為焦點。

全智賢出席《屍戰朝鮮：雅信傳》記者會，零贅肉身材讓人驚艷。（Netflix）

原來全智賢也曾經歷暴肥的日子，她於2015年為韓國著名咖啡店拍廣告時就驚現雙下巴，臉部浮腫，明顯比前發福了，更慘被網民嘲是「大媽」，女神形象一度幻滅。後來她積極減肥，並在2個月的時間激減22磅，火速回復Fit爆身材，女神正式歸位。全智賢能除了努力做運動，還靠5大瘦身秘技，而營養師為她精心設計的餐單就令她毋須捱餓成功變瘦。

1. 營養師為她設計的「雞胸奶昔」以雞胸肉混合牛奶打成奶昔，每份只含400卡路里，低熱量卻有飽腹感，這個奶昔亦是她全日進食熱量最高一餐。

2. 每朝都飲蔬果汁做早餐，促進身體新陳代謝。每餐都會進食大量蔬菜填飽肚子。

3. 慣用右手的她會刻意用左手食飯來提升難度，不順手能減慢進食速度，不但可以減少熱量的攝取量，亦有利分泌胃液使食物充分消化。

4. 細嚼慢嚥，延長用餐時間可增加飽腹感，減少進食份量。她甚至會在用餐前搽唇膏，令進食變得「麻煩」，要小心翼翼細口吃。

5. 不論工作多忙碌都會抽時間做運動。她的丈夫曾透露，全智賢即使工作到凌晨，也會早上6點起床做運動。除了做帶氧運動，每星期都會做3次近年大熱的普拉提運動 (Pilates) 來鍛煉身體線條。

全智賢身材fit爆。（Netflix）

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