迪麗熱巴楊洋「開房間」唔係性暗示？新劇曖昧台詞原來另有意思

今年2021夏天最備受矚目的內地愛情劇《你是我的榮耀》，改編自大陸言情小說天后顧漫的同名作品，由男星楊洋與女神迪麗熱巴主演，首播後就受到網友一致好評，兩人在劇中的互相挑逗，讓觀眾心跳加快、小鹿亂撞，開玩笑表示：「看這部戲越來越熱，正常嗎？」



楊洋與迪麗熱巴因超級匹配的顏值，被網友直接宣布為「BG之光」（BG為Boy和Girl的縮寫，意指異性CP組合），也被封為「史上顏值最高的CP」。兩人在劇中互相挑逗，每一句脫口而出的曖昧台詞都讓人少女心噴發，像是「不跟你開（遊戲）房間行嗎」、「你怎麼這麼皮」等等，都讓觀眾直呼：「沒辦法一口氣看完。」

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兩人在劇中的手遊遊戲裡假扮男女朋友，還沒正式交往就瘋狂撒糖，讓網友看得好開心。楊洋在劇裡展現了更帥氣、成熟演技，他注重細節的演出，也再次成功塑造角色，而迪麗熱巴詮釋的女明星則是美出新高度，每一個小動作、小表情都戳中網友的心，她在第一集裡開唱改編兒歌小毛驢的〈蔡文姬之歌〉，也讓網友們融化大讚「實在是太可愛了」，兩人之間的甜蜜互動，也讓觀眾更期待劇情發展。

《你是我的榮耀》劇情講述女明星喬晶晶（迪麗熱巴飾演），在高中時期暗戀學霸男神于途（楊洋飾演），後來鼓起勇氣告白卻慘遭拒絕；十年過去，喬晶晶成為了星光閃耀的女明星，而當年學神于途卻成為於夢想和現實掙扎中的航天工程師，兩人分別多年，卻意外在手遊「王者榮耀」中巧遇，楊洋再演遊戲高手，讓熱巴在劇中展現戲中戲發揮「亮晶晶」演技，成功收服男神成為自己的遊戲老師進行一對一教學。兩人於十年後重逢，楊洋在沒心理準備的情況下見到老同學，從原本驚訝眼神到嘴角不自覺揚起，對著迪麗熱巴說出「好久不見」，也預告著將開啟了兩人的雙向愛情。

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