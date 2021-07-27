瑤瑤黃喬歆將上半身擺上檯　網民睇到一額汗：桌子會壞掉吧？

台灣女星瑤瑤（黃喬歆）自「我愛黑澀會」出道後，憑著真性情成為各大綜藝節目的常客。過去她曾以性感泳裝驚艷眾人，近日分享近照，將身體上半身直接擺在桌上的畫面，再度引起討論。



在台灣疫情降溫之後，當地藝人們也逐漸復工，瑤瑤當天上工身穿奶茶色削肩服裝，但網友關注的焦點不僅僅如此，眼利的男網友為大家抓重點：「都放桌上了。」甚至還有網友誇張地表示：「桌子都快被你壓壞了！」

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事實上，瑤瑤先前曾分享過好身材養成的方式，除了愛喝豆漿之外，也會注意營養的均衡，多吃蔬菜水果，此外每天洗完澡後，會用乳液按摩穴道，並靠運動讓胸部盡可能遠離下垂，如此一來才能持續擁有真人娜美級好身材。

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