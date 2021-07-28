張敬軒入行20週年粉絲租郵輪應援　千字文答謝：想大家留個錢傍身

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）早前的26歲生日，他的粉絲神徒租了巨型郵輪為Anson Lo祝賀，而以郵輪方式為偶像祝賀，在香港相當少見，不過昨天晚上又有一班粉絲為偶像租了郵輪慶祝他入行二十週年慶祝。



早前Anson Lo生日，出動郵輪為教主祝賀！（梁碧玲攝）

歌手張敬軒（軒仔）今天（28日）在IG發布了一段影片，是粉絲於海旁拍攝，為了慶祝軒仔入行20週年，粉絲們在軒仔不知情之下租了郵輪去應援，而郵輪的燈牌寫了「HINS CHEUNG HAPPY DEBUT 20TH ANNIVERSARY」。軒仔坦言看到這段影片是在剛下班回家的路上，他說：「重覆看著，是久久不能入睡。一帆風雨路三千，今年是我在這個行業當中的第20個年頭，很感恩，卻也有躊躇。」

軒仔今年入行20週年。（黃國立攝）

軒仔的粉絲團中，近年多了不少00後的年輕入加入做軒仔的粉絲，有粉絲透露昨晚現場有不少00後的粉絲出現拍片支持，軒仔笑言這是想不到的事情：「新世代的歌迷應援方式在我這樣年資的歌手來看，是充滿新鮮感卻又遙遠得很。畢竟當年與我同行的很多朋友今天都投身社會工作、甚至已經成為人父母，當年我們各自的激情和熱血都已隨年華漸長，成為內心深處的一種默契。大家見面的方式，也已經由當年在活動中、在工作的場所、在住所附近...逐漸變為在演唱會、簽唱會中的一期一會。近年，但凡自己有新攪作、出歌、出碟、開演唱會、開餐廳乜乜物物... 面對大家的支持，我都是抱着『有錢就捧個錢場，有人就捧個人場』的心態，實在不想大家為我太過破費。畢竟我十七八歲投身社會，打過幾份工，也在餐廳、夜總會中表演和工作過，直至隻身一人離家在外工作，深深知道生活的不易和艱難。尤其在這疫情之中，各個行業都受到波及，想大家都留個錢傍身，積榖防饑未雨綢繆。」

軒仔有粉絲應援。（IG：hinscheung）

其實軒仔是知道粉絲們近來一直籌備他20週年紀念的各種應援活動，這次郵輪應援軒仔形容是「震撼人心」，他直言更珍惜的是大家在風雨之中對自己的信任和同行：「每次見面所投向我的支持的目光，甚至乎在IG上我那些無無聊聊的post按下的每一個like。還有, 在我深潛的時候所DM我的每個msg... 感謝大家陪著我經歷每一個階段的成長，當中縱有不解和為難的時候，依然對我投以信任和支持。廿年的青春和經歷，各位的愛是我的一口良藥，也是最美的風景。衷心多謝每一位為我籌備這份禮物所付出的心機和時間以及資源，無論是新朋友還是老朋友，都讓大家破費了 也多謝一直默默以各種方式支持我的各位，無言感激，終身銘記，一切盡在心中！ 大家不必再破費，當下好好愛，好好過生活；若有故人遠行，則多思多念，各自保平安逢十歸零，一切」

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