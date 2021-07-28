東京奧運︱甜美女神劉慕裳成港隊爭牌希望　曾客串電影《空手道》

2020東京奧運進行得如火如荼，港隊在賽事上也有好表現，包括「劍神」張家朗奪得男子個人花劍金牌，何詩蓓則奪得200米自由泳銀牌，認真厲害！其實香港運動員愈來愈進步，在今次賽事仍有力爭取第三面獎牌，除了何詩蓓繼續在100米自由泳力爭上游，羽毛球混雙也已進入四強，尚未出場的劉慕裳也是香港隊爭牌的希望！

劉慕裳是香港在東京奧運的獎牌希望之一。（資料圖片）

劉慕裳是空手道的好手，現時排在女子個人形世界排名第四位，她16歲開始代表香港參加國際比賽，已經拿過無數世界分站賽的獎牌，她也曾為電影《空手道》客串。

劉慕裳唔止打得，仲睇得。（劉慕裳Instagram）

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