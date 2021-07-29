東京奧運丨IG恭賀張家朗被網友圍插 馮盈盈：做覺得自己啱嘅事

盈盈透露平時都比較夜訓，因此睇呢套劇集不成問題。（葉志明攝）

馮盈盈今天（29日）出席她有份演出的劇集《智能愛人》宣傳活動，而因為現時奧運熱潮，導致《智能愛人》的播出時間順延在晚上10:15分，因此被指這劇集不受重視，盈盈坦言不認同：「我覺得奧運係全城熱潮，大家睇完奧運就可以睇我哋呢套劇咪可以一氣呵成。」

盈盈同陸永、李佳芯出席宣傳活動，對於劇集在晚上22:15播映，她透露平時都比較夜訓，因此睇呢套劇集不成問題。（葉志明攝）

另外全城都在討論奧運，香港男子劍擊代表隊張家朗贏得花劍金牌，無數香港市民都在他的IG祝賀，盈盈也有留言，不過網友並不接受盈盈向張家朗的祝賀說話，同時紛紛留言責罵盈盈，這件事情盈盈表示沒有放在心中：「我又冇擺係心到，冇特別介意。好似我哋香港運動員拎得金牌，開心都嚟唔切，點會唔開心，都會想以自己方式去表達，我都係做返覺得自己啱嘅事，我相信都係做大家一樣差唔多嘅事。」

《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，同時亦破天荒以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，盈盈以師姐身份幫助一眾師妹，教導她們，盈盈在拍攝言個真人騷的時候也想不到會這麼大壓力，「今日拍攝去到我哋壓力崩潰邊緣，（有勾心鬥角？）今次我哋選美真人騷賣點係夠真實，有叫佳麗不同挑戰，但有冇勾心鬥角嘅事到播出大家就會知。」