張曦雯(Kelly)與英日混血兒男友BRUNYEZ五年,鮮有讓男友樣貌曝光,Kelly每次提及男友,都說感情穩定,希望低調。不過,今日(29/7)Kelly罕有晒恩愛,與BRUNYEZ同遊大埔慈山寺,並上載一張撓實男友手臂的相片,並留言:「Can’t get enough of this place… Revisiting again with the people I love.」有傳兩人拍拖後,Kelly不希望男友身邊有太多女生,BRUNYEZ即Unfollow社交媒體中認識的女生,以示專一。

Kelly激罕合照。(IG@kelllycheung)

