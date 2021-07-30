林家謙登時尚雜誌封面撞樣姜濤　林二汶：以為自己追蹤咗咩小鮮肉

全能唱作人林家謙（Terence）近年橫掃樂壇頒獎禮，今年推出歌曲《神奇的糊塗魔藥》隨即成為四台冠軍歌，炙手可熱程度令不少歌手都爭相向他邀歌！林家謙戴着圓框眼鏡的形象深入民心，近日他登上時尚雜誌封面，除下眼鏡後的Terence形象180度改變、秒變花美男，令大眾表示認不出來！他亦貼出相關照片並笑指這個是「面盲測試」：「三十而立前發掘小嘟嘟既另一面。」張敬軒大讚：「靚仔到呢」林二汶疑惑指：「我以為自己follow咗咩小鮮肉」謝安琪笑言：「韓謙，出嚟寒暄下」陳蕾亦留言道：「第一眼以為姜濤」，網民紛紛留言：「家謙用實力話比我地聽副眼鏡絕對係佢本體」、「冇左副眼鏡，我以為係姜濤」、「林家謙MIRROR化」、「點解變咗姜B嘅？」IG隨即出現了一個memes為：「唔好睇小你身邊的小毒毒文青Boi，大個少少執一執係又壞又型嘅韓風Boi！」林家謙直指故事勵志；至於被指與姜濤「撞樣」，他就回應：「鑒於最近忙於籌備拉闊。」



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