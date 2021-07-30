姚焯菲拍廣告惹網民攻擊 ：大家有言論自由但睇到唔會特別唔開心

15位《聲夢》學員出席品牌活動。（葉志明攝）

5位《聲夢傳奇》學員今日（30/7）現身尖沙咀出席《3香港傳媒簡佈會活動》，當中炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）接受《香港01》訪問時，談到8月中的《聲·夢飛行》演唱會門票火速售罄，Chantel感謝歌迷和公司支持：「我冇諗過公司會安排到我哋有演唱會，好感恩，同埋多謝粉絲咁支持我哋，真係冇諗過會咁爆，仲可以加開一場。」

Yumi指在暑假仍要兼顧工作和學業，但對能參與演唱會感到高興。（葉志明攝）

Gigi坦言有想過一切會隨著比賽過後而結束：「我哋大家都係諗，完咗比賽應該就真係完，估唔到會有一個咁好嘅機會畀我哋，多謝大家支持。」Yumi要同時準備擔任伍仲衡演唱會表演嘉賓，她指自己還要趁暑假追趕學業上的進度：「暑假我哋本身都放緊假，但係我哋要追返晒啲功課，同時間又可以出席呢個演唱會。我覺得係好開心，而唔係辛苦，我好期待見到觀眾，佢哋真係好支持我，由一開始比賽睇到依家，好似一個畢業禮咁。」

Chantel直言不會特別為負評感到不開心。（葉志明攝）

比賽過後，學員開始獲邀出席品牌活動及宣傳，但最近在網絡上卻收到網民留言及畀「嬲嬲」抨擊，不過三人坦言未有太留意網絡上對自己的意見，Yumi稱：「呢啲留言我都冇乜時間睇，依家公司畀咗好多活動我哋，可能唔係好夠時間睇，同埋都忙緊今次演唱會，所以網上面發生緊咩事，我哋都唔係太清楚。」Chantel直言：「大家都有言論自由，睇到都唔會特別失望或者唔開心，如果有特別嘢會交返畀公司決定。」Gigi則笑指自己有點健忘：「我比較少見到網民嘅留言，如果我真係見到一啲負面嘅消息，我應該好快就會唔記得咗。」