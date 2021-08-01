吳亦凡被拘若經證實遺法　律師表示最高刑罰係死刑

內地男星吳亦凡早前被內地網紅都美竹大爆「選妃潛規則」，指他借挑選藝人為藉口而「潛規則」女藝人，捲入桃色糾紛。北京公安曾表示會介入調查，昨天（31/7）北京公安透過官方微博「平安北京朝陽」發布最新消息，指吳亦凡涉嫌強姦罪，目前被刑事拘留。根據「平安北京朝陽」針對網絡舉報的“吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係”等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

吳亦凡星途凍過水。(吳亦凡微博)

事隔一天，微博熱搜多篇相關文章都有吳亦凡，其中之一是如果吳亦凡被刑拘將承擔哪些法律責任？內地律師吳法天表示如查證屬實，強姦罪會被處3-10年有期徒刑。如涉嫌未成人或者人數眾多，可能會被加重處罰，姦淫不滿14周歲幼女從重處罰，強姦婦女情節特別惡劣的，可處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。至於最後會判什麼刑罰，判多久，就要看吳亦凡請來的辯護律師的能力了。

早前網紅張丹三發布多張和吳亦凡的對話圖片。（微博）

另外眾所週知吳亦凡是加拿大藉，但是根據屬地管轄原則，只要在中國境內犯罪的都適用於中華人民共和國法律。另據北京藍鵬律師事務所律師張起淮表示，如果最終進入審判階段，吳亦凡被判處有期徒刑等，他將在中國服刑，服刑完之後將會被驅逐出境。

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