聲夢傳奇｜傳鍾柔美何晉樂唱主題曲　《雙生》監製林志華：仲拍緊

由林志華監製，馬德鐘、陳煒、蔣家旻及湯洛雯主演的TVB新劇《雙生陌生人》於今年4月正式開鏡拍攝，繼傳出原本在劇中飾湯洛雯青年版的鄧卓殷，因為男友郭子豪不滿女友與黃庭鋒拍攝而辭演，最後由羅毓儀（Yuki）頂上後，最近又有「新成員」加入，有資料指《聲夢傳奇》5強選手鍾柔美以及何晉樂將會為劇集戲唱主題曲／片尾段曲。

何晉樂與鍾柔美近日人氣極高。（資料圖片）

其實約於7月初，星夢娛樂行政總裁何麗全已經曾在活動上透露安排了姚焯菲等4位學員唱《多啦A夢》新版主題曲，今次傳聞再下一成安排為劇集主題曲獻聲，Yumi與阿Rock隨時成為第一／二位擁有個人作品的《聲夢》學員。不過《雙生陌生人》監製林志華接受《香港01》記者訪問時表示劇集仍在拍攝當中：「套劇仲拍緊未收工，未正式去處理主題曲嘅問題，所以答唔到啲咩，如果我哋落實咗係邊個主唱嘅話，我哋會正式通知大家。」

《雙生陌生人》於今年4月才正式開拍，根據過往TVB（資料囻片）

其實最先獲欽點獻聲劇集主題曲的並非何晉樂和鍾柔美，早於7月初時，何麗全已經透露過：「Aska（張馳豪）亦已經幫我哋錄咗劇集主題曲，好快就會出街，」而他亦表示《聲夢》學員都已經與TVB簽約。雖然今次Yumi與阿Rock為劇集《雙生陌生人》獻聲仍未確實，但相信他們未來仍然會有大量機會參與其中。

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