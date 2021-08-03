阿女又戀嚟︱林靜莉順便與阿媽鍾慧冰增進感情：我係無安全感嘅人

ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》請來林靜莉（Jeannie／莉莉菇）、植詠珊（Cathy）、陳詠鈿（Coco）、麥麗怡（Lily）及她們的父母，4名女生會輪流與自己及父母選擇的男生約會，今個星期開始更進入節目高潮，4女8男齊齊入Camp三日兩夜，聽到都覺得興奮！



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雖然今次是「戀愛真人騷」，但Jeannie獲得的並不只有戀愛經驗，同時亦增進了母女關係：「比起對男仔睇法，我覺得更有得著係阿媽知道我係個無安全感嘅人，而我都知我媽好愛我。最深刻嗰句係阿媽話：『唔使驚我，你咩都可以同我講』， 因為我以前係好驚同媽講好deep嘅嘢，同埋經過呢次，我覺得我真係視媽咪係我嘅學習對象，覺得佢好叻好Presentable！」

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Jeannie亦因為拍攝《阿女又戀嚟》而大開眼界：「因為我無拍過真人騷！我最開心係我喺呢個節目有成長，最多謝係我Writer！佢陪住我成長，佢知我最憎個啲感動傾計，但佢就偏偏有個環節要我同媽深情對話。」另外，Jeannie亦很感激開電視能夠讓自己參與其它電視台的節目：「我而家全職正職其實係科技網站媒體記者莉莉菇，咁所以開電視都畀好大自由我，我自己都好開心可以喺唔同嘅電視台有唔同發揮 ，不過我最希望嘅都係可以有演戲嘅機會，我自己其實好想做演員㗎！」

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