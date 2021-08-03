蔡依林IG撐中華台北隊「麟洋配」遭抹黑台獨　粉絲用一條舊片洗白

小S看奧運為中華隊選手加油，在Instagram中提到邀請「台灣國手」回家吃飯，遭大陸網友批搞分裂，因此丟了大陸4個代言，內地網友還將砲口轉向天后蔡依林，認為她轉PO戴資穎貼文、為「麟洋配」應援，同樣「立場有問題」。



相關圖輯：小S被狂批搞分裂、辱華 品牌中止合作（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

而有粉絲PO出蔡依林過往曾在音樂節上唱歌送給她的鐵粉──中國奧運冠軍馬龍，也曾在節目上和馬龍合唱《今天你要嫁給我》，當時馬龍顯得靦腆，蔡依林則主動牽手，且她過往也點讚過馬龍、中國大陸女排。多數網友認為蔡依林只是單純為運動員加油，不需要藉機抹黑。

👇👇👇點圖放大看蔡依林被內地網民批評的IG截圖+粉絲為偶像洗白的影片截圖👇👇👇

+ 2

延伸閱讀：

吳亦凡無處可逃傳遭加拿大起訴 林俊傑不忍了再喊告

22歲女星遭牽連「妳被吳亦凡強X了」 硬起來1張照片嗆爆酸民

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】