台網紅除口罩濕身玩水遭網民狠批「防疫破口」　曬性感照洗底失敗

台灣性感網紅祈錦鈅日前被爆出與友人到南投霧社水庫遊玩，一群人沒戴口照群聚唱歌，還下水遊玩，網友將照片、影片貼到Dcard上，忍不住問「請問現在防疫規定是不是擺設？」



網友從祈錦鈅友人的IG限動上發現，她們一群人在南投霧社水庫戲水玩樂，且都未戴口罩，明顯違反防疫規定，在Dcard上貼文爆料「不是說水域還不能開放，為啥網紅可以玩水？還有管理處的人直接在一旁抽菸，還能群聚唱歌？有沒有哪位師爺可以解釋解釋？」

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從照片、影片中可以見到一群人聚及在船屋伴著結他聲唱歌，祈錦鈅在一旁拿著手機錄影，還有跳入霧社水庫游泳，全部都沒有戴口罩，其中一名男性穿著印有「南投林區管理處」字樣的上衣，被懷疑林管處的公務員也涉入其中。

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據「三立新聞」報導，南投林管處坦承，照片中的男子是李姓職員，事發時間是8月1日上午，地點並非南投林管處管轄，當天李男休假，因此到水庫船屋幫親戚查看竹筏鬆脫情形，見到祈錦鈅一群人在水庫戲水，曾規勸他們勿在此游泳，而當天因為下雨，口罩濕透，所以才會脫下口罩。

據「ETtoday星光雲」報導，當天是與攝影師去為拍攝工作勘景，進行一些水中拍攝狀況的確認，在船屋吃飯有脫掉口罩，聽著當地原住民唱歌，而且出發前有先做快篩，因為已經有人向警方檢舉，所以這幾天會向南投霧社派出所說明。

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