東京奧運｜小S風波殃及徐佳瑩　10個符號惹怒陸網：永遠別來大陸

東京奧運賽事持續進行中，中華台北隊選手表現有目共睹，只不過，台灣演藝圈「辱華」風波延燒，繼小S（徐熙娣）、蔡依林、鬼鬼（吳映潔），現在連徐佳瑩也被內地網友指控搞分裂。



👇👇👇蔡依琳發打氣帖步小S後塵 網民湧入微博質疑「台獨」👇👇👇

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👇👇👇小S被內地網民認為「台獨」的發言👇👇👇

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隨著東京奧運賽事展開，各界名人透過社群媒體替自家選手加油，孰料徐佳瑩日前透過限時動態替選手加油，寫道「太精彩了，感動不已，謝謝你們這些在世界頂端實現自己的運動員們，沒有比這更勵志的了」。

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消息一出，許多內地網民湧入徐佳瑩微博痛罵，「國家面前無明星，不支持統一支持台獨，那就滾吧，永遠不要來大陸」、「雖然他們對大陸表示友好，但是他們心裡是獨的，我們應該強烈抵制這種人」、「如果不是台獨，希望妳可以站出來發表一些愛國言論，如果沉默就當妳是了」，不過，也有理性網友表示，「到底有什麼毛病，一堆政治魔人，真的誇張」。

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