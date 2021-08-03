阿女又戀嚟｜Eddie完美演繹「激嬲女友」　同場暖男有比較有傷害

ViuTV節目《阿女又戀嚟》中既緊張又刺激的8男4女三日兩夜宿營終於在昨晚（3/8）開始！但正所謂「相處好，同住難」，入Camp仲要「共患難」，真實性情可謂原形畢露。正常地，追女仔的8位男士應該要趁今次機會好好表現自己，然而追求林靜莉（Jeannie）的Eddie卻剛好相反。

Eddie（圖下）今次真係被比下去！

作為Jeannie在節目初自己挑選的對象，Eddie卻一次又一次令Jeannie失望，先是跳社交舞零交流，上次做勞作更加拒絕Jeannie的好意，大打折扣！而今次去宿營，Eddie亦做盡「激嬲女友」的行為，先是組隊比賽行先一步唔等Jeannie，繼而答錯問題又怪責對方，就連才藝表演都被批無誠意，觀眾都覺得他「危危乎」！

即睇Eddie點「激嬲女友」：

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但「無比較無傷害」，Eddie的行為或者未到「討厭至極」的地步，但同場的其他男士實在太過窩心，尤其是Jeannie的另一位追求者Ringo。Ringo表現出非常尊重Jeannie，在才藝表現中更非常有誠意，邀請Jeannie一齊跳繩增加互動機會，說話仲成功打動Jeannie。而另一方面，CoCo的追求者Indome的表白式朗誦亦非常之感動，正如CoCo在片尾都表示一位男士能夠記得女性的說話，這點非常重要！而一向創意滿分的Catry更化身「美少女男戰士」對Cathy表明「我會保護你」，搞笑之餘又許下承諾，很有安全感。

對比之下，其他男參賽者的確比較好：

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同場加映：阿女又戀嚟︱鍾慧冰囡囡林靜莉二揀一 Ringo同Eddie邊個較高質？

點擊圖輯睇Jeannie與Eddie約會片段！

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點擊圖輯睇Jeannie與Ringo約會片段！