尊尼特普離婚官司意外逆轉勝？前妻醜聞不斷曝光　和解金或成關鍵

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安柏赫特（Amber Heard）的大戰，離婚後才愈演愈烈。由於安柏赫特之前打著「家暴受害者」的形象，贏得外界同情，去年底尊尼特普因提告英媒「太陽報」吞敗訴，淪為「法院認證的家暴男」，還丟失不少工作，但近期尊尼特普逆轉獲勝一部分官司，有望乘勝追擊。



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在法院最新裁決指出，安柏赫特離婚後，為了證明自己不是覬覦尊尼特普的財產，將尊尼特普給出的離婚和解金700萬美金全數捐出，一半捐給致力於停止讓女性受到暴力傷害的機構「美國公民自由聯盟」，另一半則是捐給長年擔任志工的「洛杉磯兒童醫院」，如今法院請求「美國公民自由聯盟（ACLU）」 公布安柏赫德的實際捐款額，萬一價格不符，就形同安柏赫特確實在這場官司中說謊。

尊尼特普的法律團隊不僅指控對方捐款造假，更進一步指出，在2017年洛杉磯兒童醫院感謝捐款名單中有出現「百萬捐款者安柏赫德」的名字，但醫院最後透露只收到赫德10萬美元捐款入帳，其餘款項下落不明，如果證據越爆越多，就可以證實尊尼特普先前所稱「赫德嫁給他是為了錢」，有機會可透過這點來否定赫德，增加後續官司的勝訴機率。

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尊尼特普、安柏赫特在事業上也有重大歧異，尊尼特普不僅接連損失《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列巴積克船長、《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts）系列大反派等要角，安柏赫特卻持續演出《水行俠2》女主角，讓尊尼特普的粉絲非常不服。

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