《鬼滅》歌姬LiSA宣布「暫停演藝活動」疑證實婚變傳聞：身心俱疲

34歲日本新生代歌姬LiSA因演唱動畫《鬼滅之刃》系列主題曲爆紅，被封為「動畫歌曲女王」，鐵肺清亮的歌聲深獲大小朋友喜愛。她與老公鈴木達央才結婚不到1年半，7月底就被週刊踢爆男方偷吃粉絲，她似乎深受打擊，4日閃電宣布「暫停演藝活動」，原訂7、8日在福岡舉辦的公演都取消了。



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LiSA於4日透過官方宣佈，因身心俱疲，在經過多方考量決定暫停演藝活動、休息一段時間；老公鈴木達央所屬經紀公司也在同日宣布，他從前幾日起就身體狀況不好，難以像往日般正常的活動，因此決定暫停終止活動，並表示對於帶來紛紛擾擾的事件感到很抱歉。

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此前，鈴木達央在涉谷的旅館約小三，女方毫不隱藏自己的身份，透過秘密社群帳號，大肆炫耀和鈴木達央的不倫關係，內容被截圖在業界傳開。除了飯店開房，鈴木達央趁妻子LiSA外出巡迴演唱，還把小三叫到家中約會，且還被《週刊文春》拍到6月5日白天時，小三就已經進到鈴木達央家裡。

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夫妻倆自爆出不倫戀後，皆沒有對外發出聲明，怎料4日共進退，宣佈暫停演藝事業，令女方粉絲為她抱不平，直呼太不值得。

疑似因老公偷吃報導身心俱疲，《鬼滅》歌姬LiSA暫停活動。（Yahoo Japan截圖）

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