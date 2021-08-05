MIRROR三子吸200粉絲撐場　AK回應與麻利緋聞：Frankie最唔開心

MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）和邱傲然（Tiger）今早（5日）於中環出席珠寶品牌活動，吸引約二百名粉絲現身撐場。店舖外圍起隔版，只有約50名粉絲可以在內近距離觀看，排第一行的「生粉」（AK粉絲專稱）表示今早6時便到現場等候，她續指大會突然圍起隔版，故其他粉絲只能在外圍透過罅隙觀看偶像。



MIRROR成員江𤒹生、楊樂文和邱傲然今早於中環出席珠寶品牌活動。（陳順禎攝）

三位成員於早上9時半出場，現場隨即尖叫聲四起，當中以「小虎隊」（Tiger粉絲專稱）最為激動，高呼「邱傲然宇宙第一」。三子隨後接受傳媒訪問時叫現場粉絲保持安靜，粉絲相當聽話立即跟從。他們接受訪問時指很高興看到大家並希望大家注意安全，Tiger說今次是有史以來最早的活動：「唔知下次會唔會再早啲，試下凌晨，唔同時段可能有唔同效果。（Lokman：食完個晏嚟排隊有氣有力啲）」。

三位成員於早上9時半出場，現場隨即尖叫聲四起。（陳順禎攝）

被問到有否送手飾給心儀對象或女朋友，Lokman坦言應該人人都試過：「都係嗰啲伎倆，不過最忌係買錯禮物。諗住佢會好開心好鍾意，點知一打開就哦，Ok呀。」AK則說經常買首飾給媽媽，對於最近與DJ麻利的緋聞，他笑言是笑料一則：「好小事，嗰日仲有Frankie（陳瑞輝）佢哋，咁啱影中我哋做咗個故事，大家睇得開心就好。我覺得Frankie最唔開心，個報道出咗友人，Frankie話搞錯呀，Frankie都唔寫，寫友人，呢件事係Frankie最唔開心。（有冇打畀麻利？）一班朋友有個Whatsapp Group都有講笑講返呢件事，當笑話睇都冇特別理會。」另外，香港羽毛球運動員謝影雪日前指如果獲邀與MIRROR打友誼賽，會封印左手讓賽，AK說一定會應約：「梗係可以，佢用乒乓波拍都可能打贏我哋。」至於12位成員會否再合體現身出席活動，Lokman表示年底會推出團歌，風格就要密切留意。

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