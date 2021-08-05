東京奧運｜小S事件連柯佳嬿也遭殃！　4隻字惹怒陸網民咁回應

柯佳嬿因代言的茶飲上寫著「國家認證」，衰遭陸網友出征，不過她未理酸民言論，持續發送愛。



👇👇👇小S被內地網民認為「台獨」的發言👇👇👇

+ 5

👇👇👇蔡依琳發打氣帖步小S後塵 網民湧入微博質疑「台獨」👇👇👇

+ 1

今年擔任公益大使的她，牽手喜憨兒基金會推薦月餅禮盒，她轉發基金會貼文並寫道：「今年中秋，喜憨兒基金會的月餅禮盒，也許是個不錯的選擇。在送禮的同時，也能以實際行動支持憨兒們。分享愛，有你在。」同時還標記道：「#世界紛亂 #保持良善」。引來導演葉天倫認同覆議。

👇👇👇點圖放大看柯佳嬿「被台獨」的代言廣告及更多她的美照👇👇👇

+ 6

網友則讚柯佳嬿是仙女，「人美心也美」，許多網友也刷起了「保持良善」，希望跟著女神一起行，將溫暖分享出去。

延伸閱讀：

吳亦凡無處可逃傳遭加拿大起訴 林俊傑不忍了再喊告

22歲女星遭牽連「妳被吳亦凡強X了」 硬起來1張照片嗆爆酸民

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】