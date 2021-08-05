「仙氣女神」鄺潔楹疫市創甜點品牌　唔怕競爭激烈：希望半年回本

「仙氣女神」鄺潔楹（Judy）最近宣佈推出個人甜點品牌，疫市下升呢做老闆娘！一向「入得廚房，出得廳堂」的Judy不時都會親自下廚整甜品，經常引來大批網民和藝人留言表示「好想食」，想不到機會終於都來了！



Judy一向入得廚房，出得廳堂！（IG/@judy.kwong）

Judy接受《香港01》訪問時透露個人甜點品牌已經籌備超過4個月：「自己不嬲都好鍾意焗甜品，我估我焗甜品的年資都差唔多有10年啦，但就冇認真地想過啲咩課程，純粹10幾歲已經好鍾意上網同買書睇啲甜品點整，咁啱今次有一間茶的品牌公關試過我整嘅曲奇，之後話想同我合作，多謝佢哋有呢個諗法，先推動到我完成件事。而我嘅曲奇都冇咁甜，比起市面上嘅應該都健康啲。」

Judy透露正研發純素甜點。（IG/@judy.kwong）

第一次做老闆娘，Judy笑言比想像中複雜：「創業需要嘅時間同心機都比想像中多，好慶幸有品牌幫我，令我成本上都低咗，但始終由諗品牌嘅名、包裝盒、口味到食譜都係我自己一腳踢，仲要計數，自己做埋會計師所以都幾多嘢搞。（投資咗幾錢？）因為始終有品牌同我合作，我都唔算投資咗好多，都係5位數，我諗創業嚟講都算低成本。（打算幾時回本？）而家仲傾緊嘅pop up store（快閃店），我個人嚟講最希望呢半年內可以回本啦，嚟緊都想推出蛋糕，因為我13歲第一次整嘅甜品就係蛋糕！」

朋友試過都話正！（IG/@judy.kwong）

點撃下圖睇有咩食：

Judy透露家人和朋友都已率先試食過曲奇，目前除了朋友的支持外，亦有客人已在網上預約曲奇，令她相當鼓舞！過往不少藝人如陳凱琳、欣宜等亦同樣推出過曲奇，但Judy就直言不怕競爭：「競爭一定有，唔好話藝人，其實網上嘅競爭都好大，所以自己就focus點樣留住人哋個口，要有一個口味市面上係冇，其實呢幾個月都不停去諗，暫時好多朋友都鍾意我斑蘭椰子味。」

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