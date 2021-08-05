阿女又戀嚟︱Cathy感激節目組解開多年心結　媽媽媚姨意外爆紅

ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》明晚（6日）將播出最後一集，4位女生包括林靜莉（Jeannie）、植詠珊（Cathy）、陳詠鈿（Coco），麥麗怡（Lily）與男生約會的情節觀眾看得肉緊之餘，Cathy媽媽媚姨亦因為頻頻爆出金句而成為網民的熱捧對象。第一集為Cathy挑選男生時，媚姨揚言：「揀個小鮮肉畀佢搞」，主持娟姐疑惑地問：「俾你搞定俾邊個搞？」媚姨直率回應：「我搞佢，佢都唔搞我」，令全場不禁大笑。



Cathy媽媽媚姨亦因為頻頻爆出金句而成為網民的熱捧對象。 （影片截圖）

媚姨的金句又何只咁少，當她挑選一位39歲男士，認為有機會成為女兒的結婚對象時，竟然說：「應該未使覆診（意指生病）嘅」。來到參賽者Lily與Joe（吳藝忠）約會時，Joe以去洗手間為由秘密到廚房為對方下煮，豈料媚姨卻爆出「咁快見到人就急尿」。再來就是直接問Cathy的其中一位對象Catry（李創偉）「整容貴唔貴」，她的坦率大大提升整個節目的娛樂性，不少網民笑言愛上了媚姨。

點撃睇下媚姨搞笑集合：

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Cathy接受《香港01》訪問時表示沒有想過媽媽會受網民歡迎：「我對咗佢咁耐，由細到大佢講嘢都係咁直接，鏡頭前佢都係做自己，可能就係因為呢份真，所以大家咁鍾意佢。」

網民提議為媚姨開拍節目《阿媽又戀嚟》，Cathy說媽媽未必想：「節目出街後，大家都咁鍾意佢，個個都叫佢『媚姨』，都擔心佢好唔習慣。佢係完全素人，驚佢好有壓力。如果要佢拍《阿媽又戀嚟》，佢都未必會鍾意或者會想，佢喺節目都講，而家唔會諗搵個伴。」

Cathy接受《香港01》訪問時表示沒有想過媽媽會受網民歡迎。（ IG/ @cathychek）

今晚（5日）播出的一集，在阿女作出最終抉擇前，她們分別卸下心牆與父母傾談，釋放積慮已久的心事。預告中看到各人均哭成淚人，Cathy透露當日的拍攝情況：「事先完全唔知有呢個環節，當日Crew好似平時咁畀啲Task我媽咪叫佢去買嘢食，睇下買唔買得中我當刻想食嘅嘢。Writer突然間話要同我拍啲深情對話，佢開頭問幾個關於媽咪嘅問題我已經忍唔住。我阿媽要拍真人騷都好驚，完全為咗我先參加。我同佢嘅感情係好嘅，但亦都好多誤會，Writer問咗我好多年嘅心結、我同阿媽之間嘅誤會，所以我自己單方面就好激動。之後先知阿媽喺屏風後面聽住，就將我好多年嘅心事坦誠咁同佢傾返，兩母女都喊晒。」

Cathy表示拍攝節目的最大得着不是結識異性，而是與媽媽互相了解更深：「《阿媽又戀嚟》係拍拖真人騷，但最大得着係拍完同阿媽關係好咗，平時感情事或者好多嘢都唔會同佢講，佢喺節目話我知，佢只係想得個大字。我一路都會記住呢樣嘢，最大得着唔係識唔識到男仔，係我同阿媽關係好咗，互相了解多咗。」

點撃睇Cathy靚相和哭成淚人時刻：

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