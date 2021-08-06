前AOA珉娥IG自拍報平安　4張照片意外曝光割腕疤痕　臉龐更見消瘦

前AOA成員珉娥日前情緒不穩自殘輕生，她經過治療後已經從鬼門關前撿回一命，近日拍照向粉絲報平安，手腕上新舊傷口一併入鏡，相當怵目驚心。



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珉娥近年來多次割腕自殘，有時會公開血流不止或是滿地鮮血的照片，嚇壞不少追蹤的粉絲。她的照片、文章總是發了又刪、刪了再發，IG帳號也多次關閉，如今她走過小三風波，又整理一次IG，以多張自拍照更新目前近況。

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因為情緒影響，她已經熟如紙片人，再加上輕生後元氣大傷，臉龐比之前更加消瘦。她面對鏡頭勉強擠出笑容，撐著頭的手臂露出新舊自殘傷痕，當中一道發紅的新傷疑似就是這次留下的疤痕，深深的蜈蚣疤一路延伸到手腕側面。珉娥並未刻意遮擋，任由手上的傷暴露在鏡頭前。粉絲只希望她能專心治療好內心的傷痛，不要再繼續傷害自己。

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