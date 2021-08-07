黃磊15歲愛女傳在校作不雅行為被退學　怒父報警闢謠校方發聲澄清

大陸星二代多多（黃憶慈）是黃磊、孫莉的大女兒，曾跟著爸爸參加《爸爸去哪兒2》受到矚目。現年15歲的她驚傳在圖書館約會遭到學校開除，火速在陸網掀起議論，就讀的國際學校6日發聲明否認，黃磊一家更是大動作報警。



陸網5日突瘋傳一段聊天紀錄，指出黃磊瘦10多斤，是因為閨女多多被學校開除，原因是在圖書館做出不雅行為，還被監控拍下來，現在已經轉學到另外一所學校，還為此花錢做公關。

有關黃磊愛女黃憶慈（又名：多多）被指控在學校圖書館作不雅行為被cctv攝錄更被校方退學。（點擊放大瀏覽）↓↓↓

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由於多多15歲尚未成年，爆料內容火速引發爭議，對此黃憶慈粉絲團官方微博表示，已經和黃磊工作人員取得聯繫，表示家人已經報警處理，由於她未成年而且不是藝人，為了將謠言帶來的傷害減至最低，不會公開發布。

多多就讀的北京順義國際學校6日發表中英文聲明，「該生因為行為不端被我校開除的傳言為子虛烏有，完全不實。該生朝氣蓬勃，進退應矩，未來也將繼續在我校就讀。」有關學生和家長因網路謠言受不公遭遇，學校會提供心理輔導和相關支持。

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