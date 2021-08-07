吳亦凡返加拿大恐遭化學閹割變太監　傳400G影片證侵犯無意識少女

吳亦凡因涉嫌誘姦，遭到刑事拘留，全案仍在持續偵辦中，日前有在洛杉磯受害的少女出面指控遭下藥性侵，甚至瘋傳還有400G的影片，至於他除了將面臨大陸的刑責外，若是被驅逐回加拿大，還有可能再被起訴，而加拿大對性罪犯則有「化學去勢」的刑罰，讓不少網友憤慨說：「這種爛人就應該進行化學閹割！」



吳亦凡涉嫌性侵未成年少女，依照大陸法律，若屬實將處以3至10年有期徒刑，而他雖是加拿大籍，中國對他也有絕對管轄權，勢必得坐牢，據大陸律師表示，他在大陸坐完牢就會被遣返回加拿大，且可能永遠不得入境，但即便回到加拿大，仍可能要面臨法律制裁。

不只如此，還有人聲稱手上握有吳亦凡400G的證據影片，且受害的女孩們都是在無意識情況下被侵犯，據傳，吳亦凡媽媽捧著重金想救兒子，卻無人願意出手幫忙，四處奔走心急如焚，身心受到嚴重打擊，目前身體不適已經住院。

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根據加拿大法律，當地對於性犯罪的追溯期間沒有設限，意即不管發生多久，受害者都可以向警方報案，將犯人起訴，且對於性犯罪者有「化學去勢（又稱化學閹割）」的刑罰，引來許多網友諷刺「吳亦凡如果要被化學閹割的話，那應該是個微創手術吧」、「個人非常建議吳簽進行化學閹割」。

事實上，加拿大對於性犯罪者有「化學去勢」的懲罰，但並非是真的除去生殖器，而是一種藥物控制法，在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，來達到抑制性衝動的作用，並不會真的絕育，但也有視覺及記憶力衰退的副作用可能產生，加拿大法律規定，法官並沒有實質權力可以判處性侵犯去勢，犯人必須接受精神鑑定，經過專家判定才可以進行去勢。

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