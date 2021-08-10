綜藝3國智｜啦啦隊女神玩絲襪套頭面目全非　五官變形前後大對比

日前台灣微解封，台灣綜藝節目《綜藝3國智》進棚錄影，邀請啦啦隊女神「梓梓」董梓甯及孟潔一起同樂，在節目中闖關搶獎金。她們向來敬業，在節目中為了贏得遊戲，不惜用絲襪套頭，不怕醜樣被觀眾看光。



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本集改採團體賽制，只要集體過關，每贏得一關當集就能調薪1%，共有六關。遊戲的難度也不小，像是兩人一組丟接光碟片，董梓甯小心翼翼將光碟片一片片丟到對面，由於平衡難以掌握，孟潔接的很辛苦，可惜兩人在限時內沒有進帳，影響所有人加薪權益。

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主持群雖然內心有點著急，但卻不忍苛責，在一旁鼓勵：「沒有關係，至少畫面很好看。」而梓梓跟孟潔依舊不放棄，在之後的關卡，即便要用絲襪套頭，也繼續奮力應戰。孟潔拿了絲襪就往頭上戴，五官因為壓力擠壓變形，眼睛都快睜不開，形成詭異的畫面。她戴著絲襪狂甩，最後一頭秀髮也弄亂，讓人看了又心疼又好笑。

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