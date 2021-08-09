ANSONBEAN成廣告界新寵愈拍愈多　收入三級跳首次請工作人員萬歲

ANSONBEAN陳毅燊憑參加《全民造星III》人氣急升，今年初成為寰亞傳媒集團及天下一集團合組的「Cool Style」首位藝人後，更成為廣告界新寵。繼早前的甜筒廣告，ANSONBEAN再有新廣告登場，今次合作單位是乳酸飲品品牌。歷年來品牌廣告因為夠創意，令觀眾留下深刻印象，今次ANSONBEAN一連三集的廣告同樣不例外，更足足花了三天時間進行拍攝。

對於今次的廣告拍攝，ANSONBEAN笑指搞笑場面甚多：「仲要我踩單車失手跌低，不過最難忘係我要俾個小朋友恰，仲要不斷俾佢鬧，又用水槍射我，我咁大個人都未試過俾小朋友恰。」除了俾小朋友恰，ANSONBEAN在廣告中還要和一隻被他請救回來的蝸牛對戲，當他情深地對著蝸牛講少男心事時，ANSONBEAN心儀的運動型少女突然出現，原來她發現遠處有足球正射向ANSONBEAN，於是上演了一幕「美女救英雄」，非常搞笑。

提到成為廣告界新寵，ANSONBEAN感謝客戶的愛戴，問他還想接拍什麼類型廣告？他想也不想便說：「最希望拍到遊戲機廣告，因為內容可以天馬行空，又可以加CG，一定好好玩，同埋我都好鍾意打機。」至於收入愈來愈多，ANSONBEAN暫時未想到買什麼禮物獎勵自己，反而平日跳跳紮、只有二十歲的他，原來也有暖男的一面：「我未諗點樣獎勵自己，反而剛才買咗好多嘢飲俾工作人員，係我第一次『萬歲』，因為呢幾日拍攝，大家又曬又熱勁辛苦，請大家飲嘢我覺得好應該。」